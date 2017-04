TV 2: Norsk fireåring kidnappa på Kypros

Kypriotisk politi opplyser til TV 2 at jenta vart bortført frå barnehagen ho går i, ved 7.45-tida torsdag morgon.

Ifølgje politiet var det to menn maskert med hetter som tok med seg den fire år gamle jenta, like etter at mora hadde levert henne i barnehagen i Nikosia.

Kjelder opplyser til kanalen at det går føre seg ei massiv politijakt og at fleire spesialavdelingar i det kypriotiske politiet leitar etter bilen som køyrde av garde med jenta.

Ifølgje TV 2s kjelder skal bilen med jenta ha kryssa grensa mellom den greske og tyrkiske delen av Kypros.

Kjelder opplyser også til TV 2 at jenta er den same som tre menn var mistenkte for å ha prøvd å bortføre i fjor. Alle tre vart arresterte, men seinare lauslatne og returnert til Norge. Den norske etterforskinga av saka vart seinare lagt bort av norsk politi.

