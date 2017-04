To amerikanske soldatar drepne i Afghanistan

USA invaderte Afghanistan og styrta det dåverande Taliban-regimet i 2001. I dag har USA rundt 9.800 soldatar igjen i landet.

Forsvarsminister Jim Mattis var tidlegare denne veka på sitt første besøk i Afghanistan sidan han overtok leiinga i Pentagon.

For to veker sidan gjennomførte USA eit bombeangrep mot det dei hevdar var ein av skjulestadene til den ytterleggåande islamistgruppa IS i Tora Bora-fjella aust i Afghanistan.

(©NPK)