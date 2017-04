VG: Bortført jente på Kypros er saman med faren

– Klienten min har opplyst at han er saman med dottera si og at dei har det bra. Utover det kan eg ikkje kommentere saka, seier advokaten til barnefaren, Morten Engesbak, til VG.

Kypriotisk politi opplyser til TV 2 at jenta vart bortført frå ein barnehage i 7.45-tida torsdag morgon.

Ifølgje politiet var det to menn maskerte med hetter som tok med seg fireåringen, like etter at mora hadde levert henne i barnehagen.

Fleire tilsette prøvde å stanse kidnapparane, som stakk av i ein Range Rover, men dei mislykkast, ifølgje kjelder.

Kjeldene opplyser vidare til fjernsynskanalen at det går føre seg ein massiv politijakt, og at fleire spesialavdelingar i det kypriotiske politiet leitar etter bilen som køyrde av garde med jenta.

Kripos vart informert om kidnappinga av den norske jenta torsdag morgon. Dei hjelper kypriotisk politi i etterforskinga

Full alarm

Ifølgje kjeldene til TV 2 skal bilen ha kryssa grensa mellom den greske og tyrkiske delen av Kypros.

Under ein pressekonferanse like før klokka 11.30 norsk tid, bad polititalsperson Andreas Aggelides publikum om å hjelpe med å finne jenta.

– Vi har slått full alarm. Vi har sikra oss overvakingsbilete frå området, seier Aggelides.

VG melder at politiet skjerpar kontrollen på dei forskjellige grenseovergangane ut av Kypros.

– Vi sjekkar bilar, i lufta og til sjøs. På noverande tidspunkt veit vi ikkje om ho er tatt ut av Kypros, eller kvar ho eventuelt er, så vi sjekkar alt, seier Stelios Stiliano frå det kypriotiske politiet.

– Vi veit ikkje kvar ho eventuelt er tatt med, men faren er norsk, så vi undersøkjer alle moglegheiter, legg han til.

Lee i Norge

Jenta skal vere den same som tre nordmenn vart mistenkte for å ha prøvd å bortføre i februar i fjor på oppdrag frå den biologiske faren i Noreg. Alle tre vart arresterte, men seinare lauslatne og returnert til Noreg.

Ein av dei tre var den tidlegare torpedoen Espen Lee. Seinare vart Lee, barnefaren og to andre nordmenn sikta for fridomstap og omsorgsunndraging av norsk politi, men saka vart lagt bort av statsadvokaten i Noreg.

Det er ingen indikasjonar på at dei same personane er involvert i kidnappinga no. Advokat John Christian Elden, som representerte Lee, opplyser til NTB at hans klient er heime i Noreg.

