Trump om presidentjobben: –Trudde den skulle vere lettare

I eit intervju med nyheitsbyrået Reuters reflekterer Trump over sine første 100 dagar som president.

–Eg elska livet eg hadde før. Eg hadde så mange ting gåande. Dette er meir arbeid enn tidlegare. Eg trudde det skulle vere lettare, seier han.

Trump, som har vore kjendis store delar av livet, seier at han er vand med å ha lite privatliv, men uttrykkjer overrasking over kor lite han har no. Han synest framleis det er litt uvant å bli passa på av Secret Service 24 timar i døgnet, med dei restriksjonane det fører med seg.

–Du lever verkeleg i din eigen boble, for du har dette massive vernet. Så du kan ikkje gå kor som helst.

Når Trump bevegar seg ut frå Det kvite hus er det vanlegvis i ein limousin eller SUV. Han seier at han saknar å sitte bak rattet sjølv.

–Eg likar å køyre. Eg kan ikkje køyre lenger, seier presidenten.

