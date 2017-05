1,4 million akutt underernærte barn i Somalia

275.000 av desse barna vert kategoriserte som livstruande tilfelle.

Sidan byrjinga av året har talet på akutt underernærte barn auka med 50 prosent, ifølgje Unicefs tal som blei lagt fram tysdag.

– Kombinasjonen av tørke, sjukdom og flukt er dødeleg for barn, og vi treng å gjere betydeleg meir, og raskare, for å redde liv. Unicef og våre partnarar har behandla 56.000 livstruande underernærte barn så langt i år. Det er nesten ei dobling i forhold til same tid i 2016, seier Steven Lauwerier som er landsdirektør for Unicef i Somalia.

Sidan november har 615.000 menneske, dei fleste barn og kvinner, blitt drivne på flukt på grunn av tørke.

Samtidig har regntida no starta. Dermed vil det oppstå utbrot av kolera og auke i talet på malariatilfelle, påpeiker Unicef.

– Regntida har så vidt byrja. Men sjølv om ho gir sårt trengt avlasting i delar av landet, er det ei farleg tid for barn som allereie er svekte. Desse barna er ekstra utsette for sjukdom og epidemiar. Vi har allereie sett ein auke i talet på malaria- og koleratilfelle, seier Lauwerier.

