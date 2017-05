Svensk UD: Ingen stemte nei i Saudi-avstemming

Svensk UD opplyser overfor Svenska Dagbladet at 47 av 54 land stemte ja, mens sju land avstod frå å stemme i voteringa 19. april. Den svenske avisa har stilt fleire skriftlege spørsmål til det svenske utanriksdepartementet om avstemminga.

Det er ikkje kjent om Sverige var blant landa som avstod frå å stemme, og sjølve voteringa var hemmeleg. Sveriges utanriksminister Margot Wallström har vist til at spørsmålet ikkje vart «avgjort på politisk nivå».

Mange har reagert på at Saudi-Arabia vart stemt inn i kommisjonen som jobbar for kvinnerettar, ettersom saudiarabiske kvinner lever under svært strenge sosiale restriksjonar og landet blir rekna som eitt av dei minst likestilte i verda.

Utanriksminister Børge Brende (H) vart i Stortingets spørjetime 26. april konfrontert med spørsmålet om kva Noreg stemte då saka vart behandla i FN.

– Regjeringa følgjer same praksis som tidlegare regjeringar ved å ikkje offentleggjere korleis ein stemmer ved hemmelege val, svarte han.

Dette har vore ein etablert internasjonal praksis og også praktisert under skiftande regjeringar i Noreg, utdjupa utanriksministeren. Regjeringa i Belgia har på si side innrømt at landet stemte for å gi Saudi-Arabia plass i kommisjonen.

– Eg beklagar at vi stemte som vi gjorde, sa statsminister Charles Michel i nasjonalforsamlinga i Brussel i slutten av april. Han forklarte at avstemminga skjedde uventa med kort forvarsel.

(©NPK)