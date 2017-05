Afghanske styresmakter: Åtte sivile drepne i bombeangrep i Kabul

Ein talsmann for innanriksdepartementet, Najib Danish, seier samtidig at førebelse opplysningar tyder på at ingen i militærkolonnen vart såra eller drepne.

Angrepet fann stad like etter klokka 8 lokal tid, på vegen Shash Darak ved ein kontrollpost for dei nasjonale sikkerheitsstyrkane NDS. Det skal ha vore ein sjølvmordsbombar som sprengde seg nær kolonnen og NDS-tilsette.

Dawood Karimi, talsmann for NDS, seier til Al Jazeera at både sivile og NDS-personell er blant offera. Kontrollposten ligg nær den amerikanske ambassaden og trafikknutepunkt rundt Massoud Square. På morgonen i denne delen av byen er tusenvis av menneske på veg til jobb, hovudsakleg til offentlege institusjonar. Bilete på sosiale medium og rapportar frå afghanske medium viser blant anna røykutvikling og to tunge, pansra køyretøy som er ramma. Ingen frå dei amerikanske styrkane i Afghanistan eller NATOs operasjon Resolute Support har kommentert angrepet enno.

Det er under ei veke sidan Taliban varsla nye angrep mot utanlandske mål i Afghanistan i den såkalla våroffensiven.

– Hovudmålet vil vere utanlandske styrkar, deira militære infrastruktur og etterretning og å eliminere deira lokale leigesoldatar, skreiv Taliban i ei fråsegn fredag.

Både IS og Taliban har fleire bombeangrep på samvitet i Kabul. I byrjinga av mars mista 30 menneske livet då opprørarar forkledd som legar angreip eit sjukehus i byen. Hittil i år har det vore fem store bombeangrep i Kabul, der fleire hundre sivile er drepne eller skadde.

(©NPK)