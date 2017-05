Apple sel færre telefonar, men tener meir

Apple rapporterte tysdag kveld inntekter på over 11 milliardar dollar for første kvartal, ein oppgang på 4,9 prosent frå same kvartal i fjor. Omsetnaden aukar også, med 4,6 prosent til nærmare 52,9 milliardar dollar.

Inntekter og omsetning er mindre enn forventa, blant anna fordi salet av iPhone har flata ut. Etter at resultata vart kjende fall aksjen rundt to prosent. Også salet av nettbrett, datamaskiner og andre produkt, inkludert smartklokker, har gått noko ned.

Apple er framleis det mest verdifulle selskapet i verda, men fullt klar over at marknaden for smarttelefonar begynner å bli metta i tillegg til at konkurransen er stor. Analytikarar ser no på moglegheiter for å utvikle nye produkt for å møte desse utfordringane.

Apple planlegg å gi ut ein ny iPhone-modell i samband med 10-årsjubileet.

