Bil køyrde inn i folkemengde i USA

Hendinga skjedde under ein bilauksjon i byen onsdag formiddag.

Mange menneske hadde samla seg for å vere med på bilauksjonen då ein jeep akselererte og køyrde i stor fart inn i folkemengda.

Ein talsmann for politiet opplyser til Fox News at det førebels ikkje er noko som tyder på at det er snakk om ei terrorhandling, men heller ei ulykke.

Det er førebels ikkje kjent kor mange som mista livet i hendinga.

