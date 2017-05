Facebook tilset nye 3.000 personar for å luke ut drapsvideoar

Dei 3.000 skal tilførast arbeidsstokken innan året er slutt. Frå før har Facebook tilsett 4.500 personar som gjennomfører kontroll av denne typen. Facebook-grunnleggjar Mark Zuckerberg kunngjorde ekstrasatsinga onsdag.

– Vi må kunne gripe inn raskt dersom vi skal byggje eit trygt nettsamfunn, skriv Zuckerberg i eit innlegg på Facebook-profilen sin.

– Vi jobbar med å gjere det enklare for brukarane å innrapporterte slike videoar, slik at vi kan handle raskare, uansett om det er for å kunne svare raskt viss nokon treng hjelp eller om det er for å fjerne eit innlegg, skriv han.

Facebook har blitt kritisert for ikkje å ha gjort nok for å hindre at brukarane av nettsamfunnet har lagt ut videoar med valdeleg innhald, sjølvmord og direktesending frå drapshandlingar. To konkrete eksempel er eit direktesendt drap på ein 74 år gammal mann i Cleveland og eit drap på ein baby i Thailand.

Videoar og innlegg som herleggjer vald, er i strid med Facebooks brukarvilkår som ein er plikta til å overhalde som medlem av nettsamfunnet.

(©NPK)