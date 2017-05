Pris til fengsla eritreisk-svensk journalist 

Prisen vart tildelt Isaak in absentia under Unescos hovudmarkering av verdsdagen for pressefridom i Jakarta i Indonesia onsdag.

Isaak får prisen for motet sitt og engasjementet for ytringsfridom gjennom arbeidet sitt, opplyser FN- organisasjonen.

Isaak er opphavleg frå Eritrea, men er svensk statsborgar. I 1993 reiste han frå Sverige og tilbake til heimlandet Eritrea for å grunnleggje den første uavhengige avisa i landet, men vart arrestert av styresmaktene i 2001.

I dag veit ingen kvar han oppheld seg, men ein reknar med at han har sete fengsla i 16 år utan lov og dom.

Også journalistar og medium i Aserbajdsjan, Armenia og Russland vert heidra i høve pressefridomsdagen. Stiftingane Fritt Ord i Oslo og Zeit-Stiftung i Hamburg deler ut presseprisane Free Media Awards 2017 for meiningsmangfald og gravejournalistikk til den aserbajdsjanske nettplattforma Meydan TV, den armenske journalisten Zaruhi Mejlumyan, den russiske journalisten Anton Naumljuk, og karikaturteiknaren Sergej Jolkin. Prisutdelingane vil skje under Free Media Awards i Kiev i Ukraina frå 8. til 11. oktober.

– Det er viktigare enn nokon gong å jobbe for uavhengige medium og tryggleiken til pressearbeidarar. Pressefridom er under press også i vår eigen verdsdel. Det er uakseptabelt at journalistar og bloggarar risikerer truslar, fengsel og i verste fall drap rett og slett for å gjere jobben sin, seier utanriksminister Børge Brende (H).

