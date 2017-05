Sivile afghanarar drepne i angrep retta mot utanlandske styrkar i Kabul 

Ein talsmann for innanriksdepartementet, Najib Danish, seier at minst åtte personar er drepne og 25 såra.

– Dessverre er dei fleste sivile, seier han.

– Vi sjekkar framleis kva slags eksplosjon det var, men eg kan bekrefte at utanlandske styrkar passerte då eksplosjonen skjedde, seier han vidare.

Ein amerikansk militær talsmann bekreftar at tre av deira soldatar vart såra i angrepet, ifølgje AP.

Fleire sivile bilar skal ha blitt øydelagde i angrepet.

Det er ingenting som tyder på at nordmenn er ramma, ifølgje norsk UD.

– Utanriksdepartementet er kjent med angrepet i Kabul og er i kontakt med den norske ambassaden for å få meir informasjon om hendinga. Det er framleis ein tidleg fase, men så langt har vi ingen indikasjonar på at nordmenn skal vere ramma av angrepet, seier UDs pressevakt, Ingrid Kvammen Ekker.

Rushtrafikk

Angrepet skjedde midt i rushtrafikken like etter klokka 8 lokal tid. Bomba gjekk av på vegen Shash Darak ved ein kontrollpost for afghanske sikkerheitsstyrkar. Ei sikkerheitskjelde seier at det var ein Toyota Corolla som eksploderte idet NATO-kolonnen køyrde forbi. Augevitne beskriv eksplosjonen som svært kraftig, og fleire meiner bomba vart løyst ut av ein sjølvmordsbombar.

Dawood Karimi, talsmann for afghanske sikkerheitsstyrkar, seier til Al Jazeera at både sivile og afghanske sikkerheitsstyrkar er blant offera.

Kontrollposten ligg nær den amerikanske ambassaden og trafikknutepunkt rundt Massoud Square. På morgonen er denne delen av byen fylt av tusenvis av menneske på veg til jobb, hovudsakleg til offentlege institusjonar. Bilete på sosiale medium og rapportar frå afghanske medium viser blant anna røykutvikling og to tunge, pansra køyretøy som er ramma.

Varsla våroffensiv

Det er under ei veke sidan den islamistiske opprørsgruppa Taliban varsla nye angrep mot utanlandske mål i Afghanistan i den såkalla våroffensiven.

– Hovudmål vil vere utanlandske styrkar, deira militære infrastruktur og etterretning og å eliminere deira lokale leigesoldatar, skreiv Taliban i ein fråsegn fredag.

Både IS og Taliban har fleire bombeangrep på samvitet i Kabul. I byrjinga av mars mista 30 menneske livet då opprørarar forkledd som legar angreip eit militærsjukehus i byen. Hittil i år har det vore fem store bombeangrep i Kabul, der fleire hundre sivile er drepne eller såra.

USAs forsvarssjef Jim Mattis besøkte nyleg Afghanistan, men han ville ikkje love å sende fleire amerikanske soldatar til landet, slik den amerikanske sjefen for Nato-styrkane, John Nicholson, har bedt om.

Nicholson meiner at eit tilskot på «nokre tusen» soldatar trengst for å kunne få eit overtak på Taliban, som er på offensiven i fleire av provinsane.

(©NPK)