Tyskland granskar omfanget av høgreekstremisme i hæren

Granskinga vert sett i verk etter at ein 28 år gammal soldat i førre veke blei arrestert, mistenkt for å ha planlagt ein terroraksjon. Motivet skal ha vore framandhat.

28-åringen skal ha utgitt seg for å vere syrisk flyktning og blei arrestert i byen Hammelburg i Bayern. Han er namngitt som løytnant Franco A., og skal over lang tid ha stått for høgreekstreme synspunkt. Påtalemakta meiner han kan ha vore del av ei lita ekstremistcelle.

Ein talsmann for det tyske forsvarsdepartementet stadfestar meldingar om at 28-åringen i 2014 skreiv ei hovudoppgåve på eit universitet som inkluderte «ekstremistiske synspunkt». Han blei berre pålagt ei åtvaring, ei avgjerd som talsmannen Boris Nannt kalla «feil».

Forsvarsminister Ursula von der Leyen besøkte onsdag forlegninga i Illkirch i Frankrike, der 28-åringen var utstasjonert i ein felles fransk-tysk brigade.

Han kom først i søkjelyset til styresmaktene etter å ha gøymd eit skytevåpen på eit toalett på flyplassen i Wien for fleire månader sidan. Ifølgje påtalemakta planla mannen truleg å bruke skytevåpenet i ei terrorhandling, motivert av framandfrykt.

(©NPK)