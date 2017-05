Ein halv million menneske blir vaksinert mot kolera i Somalia

Kampanjen blir sett i verk som følgje av at 618 menneske har døydd av kolera hittil i år. Alt i alt er det registrert over 31.600 tilfelle av den farlege sjukdommen i 2017, ifølgje WHO.

Koleraepidemien kjem av i stor grad tørken som har ramma Afrikas Horn. 6 millionar menneske i Somalia risikerer å få for lite mat i tida framover.

Mangel på tilgang på reint vatn og gode sanitærforhold, usikker tilgang på mat og underernæring som følgje av tørken har alle bidratt til at talet på tilfelle av kolera har auka, ifølgje WHO.

