May aukar leiinga på ny meiningsmåling

Dei konservative går fram fire prosentpoeng og får 48 prosent av stemmene, mens Labour går tilbake to prosentpoeng og får 29 prosent av stemmene på YouGovs siste måling for avisa The Times.

Liberaldemokratane og UKIP får høvesvis 10 og 5 prosent av stemmene blant dei litt over 2.000 spurde i undersøkinga.

Forspranget dei konservative har på Labour svingar fram og tilbake, frå 23 prosentpoeng for nokre veker sidan, til 10 prosentpoeng sist helg og 19 prosentpoeng på den siste målinga.

May kunngjorde i midten av april at det blir nyval i juni, mens Storbritannia er midt oppe i prosessen med å forlate EU.

(©NPK)