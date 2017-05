Nord-Korea med direkte kritikk til Kina

I ein artikkel frå det statlege nyheitsbyrået KCNA heiter det at ei «rad absurde og omsynslause utsegner frå Kina gjer den allereie spente situasjonen verre».

– Kina burde ikkje fortsette å teste vårt tolmod. Kina burde vurdere dei alvorlege konsekvensane som vil følgje deira omsynslause handlingar som forverrar vårt forhold, heiter det i artikkelen.

KCNA kritiserer Kina for å legge all skuld på Nord-Korea for at det tradisjonelt gode forholdet mellom dei to landa no har forverra seg, og kallar det «tåpelege unnskyldningar for å kunne danse i takt med USAs tonar».

Kina er Nord-Koreas viktigaste handelspartnar og bidragsytar, og landet har normalt sett vore tilbakehaldne med kritikk av regimet i Pyongyang.

Men den siste tida har landet stilt seg meir kritiske til Nord-Korea. Kina har også, i samsvar med FNs sanksjonar mot landet, mellombels stoppa importen av kol frå landet.

I førre veke sa Kinas utanriksminister Wang Yi at dei ville føre dialog med nabolandet for å få slutt på rakett- og atomprogrammet deira.

– Akkurat no er situasjonen på Korea-halvøya veldig spent og ved eit kritisk punkt, sa Wang.

USA har lenge prøvd å få Kina til å gjere meir for å presse Nord-Korea til å slutte med testar av rakettar og atomvåpen.

