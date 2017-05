Obama støttar Macron

Obama skriv på Twitter at han gjev støtta si til Macron «på grunn av kor viktig dette valet er».

– Eg planlegg ikkje å blanda meg inn i mange val sidan eg ikkje treng å stilla til val sjølv, men det franske valet er svært viktig for framtida til Frankrike og for verdiane som betyr mest for oss, skriv Obama.

– Eg har beundra valkampen til Emmanuel Macron. Han har kjempa for liberale verdiar. Han har presentert ein visjon der Frankrike spelar ei viktig rolle i Europa og i verda. Og han har forplikta seg til å betra framtida for det franske folket. Han vender seg til håpet til folk, ikkje frykta deira, skriv Obama.

