Solberg og Merkel i gang med planlegging av supertoppmøte

Tyskland har i år invitert Noreg med som gjesteland på supertoppmøtet i G20 der USAs president Donald Trump møter Russlands president Vladimir Putin for første gong.

Også Tyrkias Recep Tayyip Erdogan, Kinas president Xi Jinping og ei rekkje andre verdsleiarar er på plass.

Førebuingane til toppmøtet var eit viktig punkt på dagsordenen då statsminister Erna Solberg (H) heldt eit bilateralt møte med Tysklands statsminister Angela Merkel i Grevenbroich i Tyskland torsdag formiddag.

Den regelbaserte internasjonale ordenen er under press, åtvara Solberg på veg inn til møtet.

– Det er ei utfordring for oss. Og difor meiner vi det er viktig med sterke stemmer som står opp for multilateralisme, for meir internasjonal handel og meir samarbeid, sa ho.

Verda har ikkje blitt noko enklare, la Merkel til.

– Fleire og fleire land meiner det er betre å venda blikket innover mot seg sjølv. Eg trur eg kan seia på vegner av oss begge at vi er overbevist om det motsette, sa ho.

