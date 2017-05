The Sun erklærte prins Philip for død

Media over heile verda skvatt til då det blei kjent at Buckingham Palace hadde kalla inn heile staben til eit ekstraordinært møte torsdag morgon.

Nokre timar seinare blei det meldt at prins Philip, som no er 95 år gammal, berre pensjonerer seg og ikkje lenger skal ta på seg offisielle oppdrag.

Dødsmeldinga i The Sun blei raskt fjerna frå nettsidene, men med eit Google-søk finn ein framleis meldinga.

Bommerten skal ha skjedd fordi ein journalist som oppdaterte nekrologen til prinsen, ved ei feiltaking trykte på send i staden for lagre.

– Det var eit uhell som kan skje med alle. Men alle her er oppskaka over dette, seier ein talsmann for The Sun ifølgje Press Gazette.

(©NPK)