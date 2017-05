Tusk: Noreg bør vera eit klimaeksempel for USA

– Det finst mange måtar eit land kan bidra til å løysa klimautfordringane på. Noreg er eit godt døme på at ein kan vera ein potent tilbydar av olje og gass, samtidig som ein satsar på fornybar energi. De bør vera eit oppmuntrande eksempel for dei amerikanske vennene våre, seier EU-presidenten.

Han heldt ein felles pressekonferanse med statsminister Erna Solberg (H) etter at ho besøkte han i Brussel torsdag. Dei fortel at dei hadde eit godt møte, og at tilhøvet mellom Noreg og EU berre har blitt sterkare dei siste 25 åra.

– Det er difor viktig at vi held fram samarbeidet om å løysa globale utfordringar, slik som klimaproblema. Noreg vil oppfylla måla sine etter avtalen i Paris saman med EU, seier Solberg.

(©NPK)