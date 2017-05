FN positive etter avtale om sikre soner i Syria

Avtalen vart underteikna og kunngjort torsdag i Kasakhstans hovudstad Astana, der det for tida går føre seg forhandlingar om ei våpenkvile i Syria. Formålet med dei sikre sonene er å støtte opp under ei skjør våpenkvile, sikre at flyktningar kan vende heim og sørgje for trygge leveransar av mat og nødhjelp. Trass Guterres positive innstilling, tar FN atterhald om gjennomføringa:

– Det vil vere avgjerande å sjå at avtalen faktisk forbetrar livet for syrarar, seier FN-talsperson Stephane Dujarric i ei fråsegn.

