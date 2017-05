Rapport: –Avisteiknarar er dei første autoritære leiarar slår ned på

Pressefridomsgruppa Cartooning for Peace seier at avisteiknarar i aukande grad blir offer for undertrykkjande aksjonar frå styresmaktene mot ytringsfridom.

Den årlege globale rapporten til overvakingsorganet dokumenterer også angrep mot ytringsfridomen i Kenya, Venezuela, Egypt, Malaysia, Jordan, Ecuador og Burkina Faso.

Den franske avisteiknaren Plantu, som i si tid grunnla overvakingsorganet i samråd med tidlegare FN-overhovud Kofi Annan, seier til AFP at kollegaene hans er i fare fleire stader i verda.

– Avisteiknarar er kanarifuglen i gruvegangen, ofte dei første som blir truga av autoritære styre, seier han.

Rapporten trekkjer fram avisteiknaren Rayma, som har flykta frå styresmaktene i Venezuela, tyrkiske avisteiknarar som har blitt arrestert i samband med aksjonen til Erdogan mot Cumhuriyet og ei ny lov i Malaysia dei meiner blir brukt til å undertrykkja journalistar.

Ein rapport frå Reportere Uten Grenser i samband med Pressefridomsdagen åtvara om at media aldri har vore meir truga enn det dei er no, og at dei blir undergravne av overvaking og framveksten av autoritære leiarar rundt om i verda.

