Zuma må forklare bakgrunnen for avsetting

Zumas kontroversielle sparking av internasjonalt respekterte Pravin Gordhan og andre ministrar har ført til store demonstrasjonar i landet. Opposisjonspartiet DA gjekk til domstolen for å tvinge Zuma til å forklare bakgrunnen for avsettinga, som blir oppgitt å vere basert på ein sikkerheitsrapport som viste at finansministeren konspirerte mot presidenten.

– Det er på høg tid at dei ved makta, spesielt presidenten, blir haldne ansvarleg for sine handlingar, seier DA etter avgjerda i domstolen.

Domstolen har gitt Zuma fem dagar på å leggje fram alle dokument som har med saka å gjere.

(©NPK)