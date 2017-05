200 migrantar frykta omkomne etter forlis i Middelhavet

I den eine ulykka skal sju personar har blitt redda, mens 113 framleis er sakna, ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). I ei anna båtulykke skal 80 personar vera omkomne etter at gummibåten dei sat i velta.

Hamneområdet mellom Italia og Libya er eitt av dei mest trafikkerte og farlegaste for migrantar i verda. I helga blei 6.600 personar redda i dette området.

FNs høgkommissær for flyktningar, Filippo Grandi, sa søndag at over 1.150 migrantar og flyktningar har omkome eller er sakna etter overfartar hittil i år.

(©NPK)