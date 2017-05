FN: To millionar barn fordrivne i Sør-Sudan

Barn utgjer over 60 prosent av flyktningane frå Sør-Sudan til andre land, heiter det i ei felles fråsegn frå barnefondet UNICEF og UNHCR, FNs høgkommissær for flyktningar. Dei fleste flyktar til Uganda, Kenya, Etiopia og Sudan. I tillegg er over ein million barn internt fordrivne i Sør-Sudan, mange av dei er åleine på flukt.

– Det grufulle faktum at nær eitt av fem barn i Sør-Sudan har blitt tvungne til å flykte frå heimane sine, viser kor øydeleggjande denne konflikten har vore for dei mest sårbare, seier UNICEFs regiondirektør for austlege og sørlege Afrika, Leila Pakkala.

Sør-Sudans borgarkrig braut ut i 2013, og konflikten har også ført til ein svoltkatastrofe. Meir enn tusen barn har blitt drepne eller såra etter at konflikten braut ut, og nær tre firedelar av barna i landet går ikkje på skule.

– Det er ein svært alvorleg situasjon. Det er noko av det verste vi ser i augneblinken. Det er ein brutalitet spesielt i Sør-Sudan, som ein ikkje ser mange stadar, seier generalsekretær i UNICEF Danmark Steen M. Andersen.

