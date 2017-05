Stor fallhøgd for Macron  

– Vi står overfor ein formidabel oppgåve, sa Emmanuel Macron då han heldt sigerstale søndag kveld.

Mange tusen hadde samla seg utanfor Louvre i Paris for å feire saman med han. Den 39 år gamle valvinnaren lèt orda svulme. Han lova å blåse nytt liv i det franske demokratiet.

– Eg vil trenge dykkar hjelp igjen, sa Macron.

– Allereie i morgon må vi begynne å byggje eit ekte og sterkt fleirtal for forandring, sa han.

Liknar Hollande

Nøyaktig kva forandring det er snakk om, er likevel ikkje så klart. Politisk er Macron eigentleg ganske lik sitjande president François Hollande, meiner Raino Malnes, professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo.

– Når det gjeld politiske målsettingar og synet på kva som trengst i det franske samfunnet, er ikkje avstanden frå Hollande til Macron all verda. Dei er begge to moderate sentrumspolitikarar. Marine Le Pen sa i sin tale at veljarane hadde stemt for kontinuitet, og det har ho for så vidt rett i, seier han.

Førsteamanuensis Franck Orban ved Høgskolen i Østfold antydar at fornyinga kanskje handlar mest om stil.

– Eg trur han vil minne litt om president John F. Kennedy i USA på 1960-talet eller statsminister Justin Trudeau i Canada i dag, seier Orban.

– Det blir ein meir moderne president enn kva ein er vand til i Frankrike. Men det politiske innhaldet er det for tidleg å seie noko om, seier han.

Ein ny generasjon

Macron har bakgrunn frå Sosialistpartiet og vart økonomiminister i 2014. Men i fjor trekte han seg ut for å danne si eiga rørsle, En Marche! (På veg!). Slik kunne han framstille seg sjølv som eit alternativ til dei etablerte partia, trass i banda til den svært upopulære Hollande.

– Du kan seie han har vore litt kynisk, seier Marte Mangset, forskar ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ho har likevel tru på reell fornying.

– Macron har bidratt til å delegitimere dei gamle pampane og bane veg for ein ny generasjon politikarar. Det kan by på nye moglegheiter.

Teknokratisk tradisjon

Ifølgje Mangset har Macron heilt andre rådgjevarar og allierte rundt seg enn Hollande. Dei kjem rett nok frå same type skular og nettverk, men har ikkje den same partitilknytinga.

Macron sjølv er forankra i ein teknokratisk fransk tradisjon, meiner ho.

– Ideen er at ein som politikar skal heve seg over særinteresser og smålege maktkampar i partia. Gjennom fornuft og pragmatisme skal ein prøve å finne løysingar som er til beste for alle.

Problemet er at dette kan dekke til reelle konfliktar i samfunnet.

– Det er openbert at også Macrons politikk vil produsere taparar, åtvarar Mangset, som blant anna viser til at varsla kutt i offentleg sektor vil kunne føre nye grupper ut i arbeidsløyse.

Eit varsku

Orban åtvarar mot konsekvensane dersom Macron ikkje lykkast med prosjektet sitt. Sjølv om Le Pen tapte, er ikkje faren over, åtvarar han.

– Macron symboliserer eit siste håp før franske veljarar fullstendig misser tilliten til politikken og vel inn ein populist i Elyséepalasset, seier Orban.

– Valsigeren hans er ei hyggeleg nyheit, men samtidig eit varsku om at alvorlege problem må løysast, åtvarar han.

(©NPK)