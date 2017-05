Danmark opnar for å plassera fleire soldatar i Afghanistan

Dei to forsvarsministrane møttest i København tysdag. Ifølgje Hjort Fredriksen har både Danmark og ei rekkje andre NATO-land nyleg fått ein førespurnad frå USA om dei kan senda fleire soldatar til Afghanistan.

–Det er problem i Afghanistan, og det er viktig å vera med der. Dersom ein ser for seg det verste scenarioet, at Afghanistan bryt saman, så ville det sendt millionar av menneske på flukt, som også vil kome hit til Europa, sa forsvarsministeren under ein felles pressekonferanse med Mattis.

Danskane har i dag 97 soldatar i Afghanistan. Dei er plassert for å styrkja evna afghanarane har til å ta vare på sin eigen tryggleik, hovudsakleg gjennom opplæring og rådgjeving. Dersom danskane aukar nærværet, vil dei nye soldatane gjera det same.

Ifølgje fleire amerikanske media vurderer USA å plassera opptil 3.000 fleire soldatar i Afghanistan for å kjempa mot IS, al-Qaida og Taliban.

–I Afghanistan kjempar vi mot ein målretta fiende, sa Mattis, som uttrykte uro for at desse islamistiske gruppene framleis har fotfeste i landet.

(©NPK)