Dansk parti vil totalforby vasscooterar

Partiet meiner at ulykka i København hamn i helga kunne vore unngått, om ikkje EU-domstolen i 2010 påla Danmark å tillate vasscooterar, skriv danske TV 2. To unge kvinner frå USA omkom då ein 24-årig mannleg fører av ein vasscooter køyrde inn i båten dei to var i.

Dansk Folkeparti vil gjeninnføre eit totalforbod.

– Det er problematisk at ein brukar reglar for den indre marknaden til å bestemme i kva omfang vasscooterar skal vere tilgjengelege i Danmark, seier Kenneth Kristensen Berth i partiet.

24-åringen er sikta for to tilfelle av aktlaust drap, for omsynslaust å ha utsett andre for livsfare og for å ha latt vere å hjelpe personar i nød.

