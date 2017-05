frontpage Fryktar at 250 kan ha drukna i dei siste kantringane i Middelhavet

Nesten 250 menneske har etter alt å døma drukna i Middelhavet dei siste dagane etter at to båtar gjekk ned, opplyser FNs høgkommissær for flyktningar.