Guvernør i Jakarta dømt til to års fengsel for blasfemi

Guvernør Basuki Tjahaja Purnama vart arrestert i november etter at over 100.000 muslimar demonstrerte i Jakarta og kravde at han skulle stillast for retten for blasfemi på grunn av kommentarar han hadde komme med om Koranen. Tysdag kom dommen, der dommar Dwiarso Budi Santiarto fann Purnama skyldig i blasfemi og sette straffa til to års fengsel. Purnama seier han vil anke dommen.

Dommaren kravde også at Purnama blir sett i varetekt med ein gong. Han har vore ein fri mann fram til no, og blant anna prøvd å bli attvalt til guvernør. Han tapte valet mot utfordraren, muslimske Anies Baswedan.

Dommarane poengterte tysdag at rettssaka berre har dreidd seg om kriminelle handlingar og at rettargangen ikkje har vore politisk

Maksimumsstraffa for blasfemi i Indonesia er fem års fengsel.

(©NPK)