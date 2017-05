Hundrevis av arbeidarar evakuert etter at tunnel med radioaktivt avfall kollapsa i USA

Tilsette ved Hanford Site fekk beskjed av sine overordna tysdag morgon lokal tid om å «sikra ventilasjon» og unngå å eta eller drikke.

Hartford Site er eit stort utrangert produksjonskompleks for atomvåpen som no er eit anlegg for radioaktivt avfall. Det ligg om lag 275 kilometer søraust for Seattle.

I ein uttale frå det amerikanske energidepartementet heiter det at dei tilsette ved anlegget fekk beskjed om å evakuera, i tillegg til at arbeidarar i område som kunne bli påverka, fekk beskjed om å halda seg innandørs.

–Vi er bekymra for at jorda som dekkjer jernbanetunnelar i nærleiken av eit tidlegare atomanlegg, har kollapsa. Tunnelen inneheld radioaktivt materiale, heiter det vidare.

Førebels er det ikkje meldingar om at nokon er skadde og ingen teikn til at radioaktivt materiale har leke ut.

(©NPK)