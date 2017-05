Medium: Representantar frå Nord-Korea og USA har samtalar i Noreg 

Ifølgje ikkje namngjevne sørkoreanske diplomatar blir samtalane haldne i Oslo måndag og tysdag, skriv det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap, ifølgje nyheitsbyrået UPI.

Talsmann Shi Xiang for Kinas utanriksdepartement seier at Kina håpar samtalane skal bidra positivt på forholdet mellom USA og Nord-Korea, melder japanske TBS News. Han seier at samtalane skal gå føre seg i Oslo, men det er ikkje klart kven som er tilretteleggjar. Også japanske TV Asahi skriv om det påståtte møtet. Ifølgje nettsida skal tidlegare tilsette i det amerikanske utanriksdepartementet møte nordkoreanske tenestemenn i Oslo, men TV-stasjonen Fuji TV opplyser at frå USAs side er det ei akademisk gruppe som deltar.

Nyheitsbyrået Reuters' japanske avdeling skriv at USA er opne for å invitere Nord-Koreas leiar Kim Jong-un til toppmøte om kommuniststaten skrinlegg utviklinga av atomvåpen og missil.

Utenriksdepartementet i Norge seier til NTB at dei ikkje vil kommentere spørsmål knytt til eventuelt norsk engasjement i freds- og forsoningsarbeid.

(©NPK)