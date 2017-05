Mistenkt seriedrapsmann arrestert i Arizona

Politiet kunngjorde måndag at 23-årige Aaron Juan Saucedo er sett i varetekt i samband med ei seriedrapssak. Politiet har tidlegare sagt at minst sju personar vart drepne og to andre skadde over ein fire månader lang periode i fjor, men måndag oppjusterte dei talet på drepne til ni og sa det har vore totalt tolv skyteepisodar der den første fann stad i 2015.

Alle drapa med unntak av eitt skjedde i eit hovudsakleg latinamerikansk nabolag i Phoenix mellom mars og juli i 2016. Blant offera er ei 12 år gammal jente som vart drepen saman med mor si og hennar venninne, og ein 32 år gammal mann som var på besøk hos familien til den gravide kjærasten sin. Av dei ni han drap kjende 23-åringen berre ein 61 år gammal mann som var ein venn av mor til Saucedo.

Phoenix’ politisjef Jeri Williams seier det var tips som førte til at Saucedo vart kopla til drapa. Han vart arrestert i førre månad i samband med drapet i 2015.

