Trump-møte om Parisavtalen utsett

Det opplyste Det kvite hus måndag kveld lokal tid. Noko nytt tidspunkt er førebels ikkje oppgitt.

Trump lovde i valkampen å «kansellere» Parisavtalen, og han har varsla ei avgjerd i mai. Dei aktuelle alternativa er truleg å enten trekkje USA frå avtalen eller senke måla om utsleppskutt.

Dei nærmaste medarbeidarane og rådgjevarane til presidenten skal vere svært ueinige i denne saka. Det har vore ei rad møte om saka, og minst eitt møte er tidlegare blitt utsett.

Avisa Washington Post skreiv nyleg at det ligg an til at Trump vil trekkje USA frå avtalen. Andre kjelder har hevda det motsette. Føremålet med Parisavtalen er å senke utsleppa av klimagassar og dempe risikoen for katastrofale klimaendringar.

