CNN: Stemning i FBIs Russland-etterforsking før Comey-oppseiing

Det er kjenningar av Trumps avgåtte nasjonale sikkerheitsrådgjevar Michael Flynn som blir kalla inn til høyring, melder CNN.

Stemningane er blitt ferda ut dei siste vekene, men kanalen fekk først vite om stemningane berre timar før president Donald Trump sa opp FBI-sjef James Comey tysdag.

Flynn måtte trekkje seg som USAs nasjonale sikkerheitsrådgjevar 13. februar i år, berre nokre veker etter at han fekk stillinga. Bakgrunnen var avsløringar om at Flynn ikkje skal ha fortalt visepresident Mike Pence sanninga om samtalane sine med Russlands ambassadør i Washington, noko som førte til at Pences utsegner om saka ikkje stemte med verkelegheita.

Flynn innrømde å ha vore «aktlaus» ved å ha gitt utilstrekkeleg informasjon til Pence og andre om kontakten med ambassadør Sergej Kisljak 29. desember.

Ingen kommentar

Det er personar som var tilsett på kontrakt hos Flynn i tida etter at dåverande president Barack Obama i 2014 sparka han frå etterretningsetaten Defence Intelligence Agency (DIA), som er stemna, ifølgje CNNs kjelder.

Verken Flynns advokat Robert Kelner, FBI, justisdepartementet eller kontoret til påtalemakta i Alexandria vil kommentere saka.

Stemninga av Flynns kjenningar er det første teiknet på ei større utvikling i FBIs etterforsking av moglege forbindelsar mellom Trump-kampanjen og Russland. Etterforskarane har blant anna prøvd å finne ut om det har vore regelbrot i samband med at Flynn fekk pengar frå klientar med tilknyting til styresmaktene i Russland og Tyrkia.

Russland og Tyrkia

Ein granskingskomité i Kongressen har dessutan skulda Flynn for mogleg lovbrot ved at han ikkje la fram opplysningar om at han fekk 45.000 dollar for å ha deltatt på eit arrangement i Moskva for å feire den statleg finansierte nyheitskanalen Russia Today. Ifølgje amerikansk etterretning spelte Russia Today ei nøkkelrolle i arbeidet med å spreie stolne epostar som hadde til hensikt å sverte Hillary Clintons valkamp.

Flynns forsvarar Robert Kelner seier at Flynn ikkje skjulte noko som helst og at han varsla DIA om reisa til Russland.

– Som tidlegare opplyst, varsla general Flynn DIA om sin tale hos Russia Today, både før og etter reisa, og han svarte på alle spørsmål som vart stilt om reisa under høyringa i Kongressen, seier Kelner.

I mars vart Flynns lobbyselskap registrert hos justisdepartementet i Washington som utanlandsk agent for den tyrkiske regjeringa, med ein kontrakt verdt 500.000 dollar.

(©NPK)