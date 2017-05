Kosovos regjering felt – klart for nyval

Statsminister Isa Mustafa åtvara på førehand mot mistillitsforslaget, som han meiner kan føra til destabilisering og til at veljarane får mindre tillit til institusjonane i landet.

Men forslaget, som blei fremja av opposisjonspartiet Kosovos parti, blei likevel vedteke med 78 mot 34 stemmer.

Koalisjonsregjeringa til Mustafa skulle i utgangspunktet ha sete i eitt år til, men no er det venta at president Hashim Thaci vil kunngjera at valet skal haldast innan 30–45 dagar etter at han onsdag oppløyste nasjonalforsamlinga.

Leiaren for nasjonalforsamlinga, Kadri Veseli, var blant dei som røysta for forslaget sjølv om partiet hans er ein del av den avtroppande regjeringa.

– Kosovo treng ein ny start, skreiv Veseli i ei Twitter-melding etter avstemminga.

Koalisjonsregjeringa har vore prega av interne konfliktar mellom Veselis Demokratiske parti og partiet til statsministeren Kosovos demokratiske liga.

Regjeringa har også hatt store problem med å få fleirtal for nokre av dei viktigaste sakene sine i nasjonalforsamlinga. Det gjeld mellom anna ein grenseavtale med nabolandet Montenegro. Avtalen mellom dei to landa blei signert i 2015, men han har enno ikkje fått grønt lys av nasjonalforsamlinga sidan opposisjonen meiner han inneber at Kosovo misser territorium. Dette er både regjeringa og internasjonale ekspertar usamde i.

Kosovo erklærte seg uavhengig frå Serbia i 2008. Landet er godkjent som ein uavhengig stat av 114 land, men ikkje av Serbia.

