Lastebilangripar i Stockholm var ikkje i psykisk ubalanse

Det er konklusjonen i den første rettspsykiatriske undersøkinga av Rakhmat Akilov, melder SVT.

Fem personar vart drepne i angrepet på Drottninggatan 7. april, der Akilovs ville ferd enda i ein butikkfasade. Inne i lastebilen vart det funne ei udetonert sprengladning.

– Dette påverkar ikkje etterforskinga. Slike undersøkingar blir gjort regelmessig i alvorlege saker, seier Akilovs forsvarar Johan Eriksson til TT.

Akilov vart arrestert få timar etter angrepet.

Firebarnsfaren fekk avslag på asylsøknaden i 2016 og skulle utvisast. Svensk sikkerheitspoliti fekk tips om han same år, men kopla han ikkje til ekstreme miljø og gjekk ikkje vidare med tipset.

Etter arrestasjonen kom det fram at han hadde lagt ut propagandavideoar frå IS på Facebook, og gitt likarklikk til bilete av offer for terrorangrepet under Boston maraton i 2013.

Ifølgje fleire russiske medium hadde usbekaren kontakt med ein kjent tadsjikisk IS-tilhengar via meldingstenesta WhatsApp både før og etter angrepet i Stockholm.

(©NPK)