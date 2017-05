Stoltenberg ber alle allierte om å trø til i Afghanistan 

Innsatsen til Nato i Afghanistan blei eit viktig tema då NATO-sjefen besøkte statsministeren i Storbritannia Theresa May i London onsdag formiddag.

Den militære leiinga i Nato har bede landa i alliansen om å auka nærværet i Afghanistan med fleire tusen soldatar, kunngjorde Stoltenberg då han møtte pressa utanfor 10 Downing Street.

– No vurderer vi denne førespurnaden, og vi vil ta ei avgjerd innan nokre veker, sa han.

Amerikansk plan

I dag har Nato om lag 13.000 soldatar i Afghanistan. Av desse kjem 8.400 frå USA. Amerikanske media skriv at Pentagon ønskjer å auka nærværet til USA med rundt 3.000 soldatar, men at USAs president Donald Trump ikkje har teke stilling til planen.

Samtidig forhøyrer Nato seg med andre allierte, og både Storbritannia og Danmark skal ha blitt spurde direkte om å bidra meir.

Ifølgje Stoltenberg er dette ledd i ein prosess som Nato må gjennom kvart år for å fylla opp operasjonane sine med folk.

– Som del av denne prosessen går vi no ut til alle allierte med spørsmål om kor mange soldatar dei vil vera i stand til å bidra med til dei ulike oppdraga våre, sa han etter møtet med May.

Vil læra opp fleire

Stoltenberg kom ikkje med konkrete tal, men var klar på at han ventar bidrag frå alle i Afghanistan.

– Dette er ikkje noko som skal leverast av nokre få allierte i Nato. Det skal leverast av heile alliansen, sa Stoltenberg.

– Vi ber alle allierte og i tillegg mange partnarland om å ta sin del av dette, sa han.

Hovudmålet er å styrkja militærskulane, spesialstyrkane og luftforsvaret i Afghanistan. Ifølgje Stoltenberg vil oppdraget til Nato framleis dreia seg om å gje opplæring og råd, heller enn at Nato skal vera med i kampoperasjonar sjølv.

– Eg meiner sterkt at det beste våpenet vi har mot terror er å gje opplæring til lokale styrkar, slik at dei sjølve kan kjempa mot terror og stabilisering av landet, sa NATO-sjefen.

Noreg har sendt 50 soldatar

NORG har forplikta seg til å bli ståande med rundt 50 soldatar ut 2017 og vil også bidra økonomisk med 150 millionar kroner i året i støtte til afghanske styrkar fram til 2020.

Forsvarsdepartementet har så langt ikkje fått nokon formell førespurnad om ytterlegare bidrag frå Noreg, men seier det er positivt viss USA no ønskjer å auka innsatsen sin i landet.

– Dersom vi skulle få ein slik oppmoding, vil vi vurdera denne på vanleg måte, seier kommunikasjonsrådgjevar Marita Isaksen Wangberg.

Harde kampar

Nato hadde på det meste rundt 100.000 soldatar i Afghanistan, men avslutta kampoperasjon sin i landet i 2015.

Etter dette har Taliban intensivert kampane, og dei militære NATO-leiarane i Afghanistan fryktar for utviklinga.

Ein oversikt frå USAs spesialrevisor for Afghanistan (SIGAR) viser at afghanske styrkar berre kontrollerer 60 prosent av distrikta i landet, ned frå 71 prosent for eitt år sidan. Taliban og andre opprørarar har kontroll i 11 prosent av distrikta, mens det blir kjempa om kontroll i dei andre.

Dei siste dagane har det gått føre seg harde kampar utanfor byen Kunduz, som afghanske tenestemenn fryktar at på nytt kan falla til opprørarar.

