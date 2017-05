Trump møter Russlands utanriksminister

Trump skal vere vert for Lavrov etter utanriksministermøtet mellom russaren og den amerikanske motparten hans, Rex Tillerson, tidlegare på dagen, bekreftar Det kvite hus.

Dette vil bli det høgast profilerte møtet mellom USA og Russland så langt i Trumps presidentperiode og er eit klart signal om at forholdet landa imellom er på betringas veg, etter at Trump nyleg karakteriserte det som på sitt lågaste nivå nokosinne. Etter at Tillerson møtte Lavrov i Moskva 12. april, samanfatta Trump møtet slik: «Akkurat no kjem vi ikkje overeins med Russland i det heile tatt».

Møtet kjem dagen etter at Trump sa opp FBI-sjef James Comey, som leidde etterforskinga av forbindelsane mellom Trump-leiren og Russland under valkampen i fjor. FBI- og kongressetterforskingane av forholdet kjem truleg til å komme opp under samtalene, men øvst på agendaen står innsatsen for å få ein slutt på krigen i Syria.

USAs utanriksminister Rex Tillerson diskuterte sist fredag moglege løysingar på konflikten i Syria med Lavrov på telefonen. I fråsegna etterpå heitte det at Tillerson ser fram til fleire møte med Lavrov. Samtalen mellom dei to var dagen etter at Russland, Iran og Tyrkia underskreiv ein avtale som innførte sikre soner i Syria frå og med midnatt natt til laurdag.

