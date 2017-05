Trumps avgjerd blir samanlikna med Nixon

– Dette er som Nixon, seier senator Patrick Leahy, som kallar grunngjevinga for oppseiinga av James Comey «absurd».

– Fikenblad-forklaringa prøver å dekke over den unektelege sanninga: Presidenten fjerna den sitjande FBI-direktøren under ei av dei mest kritiske etterforskingane av nasjonal sikkerheit i vårt lands historie, ei som involverer seniormedarbeidarar i Trumps valkamp og administrasjon, seier han.

Også demokraten Bob Casey og fleire medium trekkjer parallellar frå den oppsiktsvekkjande oppseiinga tysdag til då juristen Archibald Cox, spesialetterforskar under Watergate-saka, vart oppsagt på direkte ordre frå president Nixon i 1973. Som direkte følgje av dette leverte justisminister Elliot Richardson og visejustisminister William Ruckelshaus sine oppseiingar.

President Nixon nekta for all tilknyting til den ømtolige saka, og avviste påstandane om at han hadde prøvd å dekke til si eiga rolle i den. Mindre enn ti månader seinare måtte Nixon forlate presidentembetet som følgje av Watergate-skandalen.

