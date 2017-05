Tyrkia: Uakseptabelt at USA væpnar kurdisk milits

– Det er heilt uakseptabelt at USA forsyner YPG med våpen, seier den tyrkiske visestatsministeren Nurettin Canikli.

– Det vil ikkje vere til gagn for nokon, legg han til.

Tysdag vart det kjent at president Donald Trump har godkjent planane om å forsyne YPG med tyngre våpen for å hjelpe militsen i kampen mot ekstremistgruppa IS.

Ein talsmann for YPG seier militsen er svært glad for støtta frå USA og at dette vil bidra til at IS i Syria raskare vil bli nedkjempa.

YPG-militsen er den væpna militsen til den syriskkurdiske unionen PYD. Militsen er ein dei viktigaste allierte for den USA-leidde koalisjonen i kampen mot IS.

Tyrkia på si side hevdar YPG og PYD er terrorgrupper og at dei samarbeider med den tyrkiske PKK-geriljaen.

(©NPK)