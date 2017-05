Brende vil bruke mindre på menneskerettar

Mens det i fjor vart løyvd 383,5 millionar kroner i støtte til arbeid for menneskerettane verda over, er dette i revidert budsjett for 2017 redusert til 298 millionar kroner. Dette er eit kutt på drygt 22 prosent.

Kuttet skjer trass i at regjeringa ved fleire høve har understreka kor viktig nettopp slik støtte er.

I 2014 la regjeringa fram ei stortingsmelding om menneskerettar som mål og middel i utanrikspolitikken. I denne heitte det blant anna at «fremme av menneskerettar og demokratiprinsipp ligg i hjarta av norsk utanrikspolitikk».

I budsjettet for 2017 blir det også understreka kor viktig menneskerettsarbeid er for å oppnå fred og demokrati.

«I norsk utanriks- og utviklingspolitikk står arbeidet for å styrkje vilkåra for demokratisk utvikling og respekt for menneskerettane heilt sentralt», heiter det.

