Over 63.000 einslege barn søkte asyl i EU-land i fjor

Nesten 24.000 kom frå Afghanistan, mens knapt 12.000 syriske barn i fjor kom åleine til Europa. Det viser tal frå Eurostat torsdag.

Talet på einslege mindreårige asylsøkjarar gjekk ned i 2016 frå året før, då rekordmange 97.000 søkte asyl i EUs medlemsland.

Talet er framleis rundt fem gonger så høgt som det årlege gjennomsnittet i perioden 2008 til 2013.

Ni av ti einslege barna som søkte asyl i 2016, var gutar. Rundt 43.300, over to tredelar, var 16 eller 17 år gamle. Nesten 6.300 var under 14 år.

Aller flest søkte asyl i Tyskland, der nesten 36.000 mindreårige søkte asyl i fjor utan foreldre eller andre føresette.

I tillegg søkte totalt 2.280 einslege mindreårige asyl i Efta-landa Noreg, Sveits, Island og Liechtenstein.

