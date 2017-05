UD bruker 308 millionar på menneskerettar

I Utanriksdepartementets forslag til budsjett for 2016 var det opphavleg sett av 383,5 millionar kroner i støtte til arbeid for menneskerettar verda over.

Posten vart kutta til 298 millionar kroner i det endelege budsjettet for 2016 på grunn av dei mange asylsøkarane som kom til landet hausten 2015.

Kuttet var på vel 22 prosent og kom eit knapt år etter at regjeringa hadde lagt fram stortingsmeldinga om menneskerettar som mål og middel i utanrikspolitikken. I stortingsmeldinga heiter det mellom anna at «fremme av menneskerettigheter og demokratiprinsipper ligger i hjertet av norsk utenrikspolitikk».

I det reviderte statsbudsjettet for 2017 blir posten for menneskerettsarbeid auka igjen med 10 millionar kroner. Ifølgje kommunikasjonsrådgivar Guri Solberg i UD er dette pengar som skal gå til tiltak for religiøse minoritetar.

– Desse pengane blir plussa på MR-løyvinga, som i år totalt blir på 308 millionar, opplyser ho.

Dette er om lag 20 prosent mindre enn det utanriksminister Børge Brende (H) la opp til å bruke på menneskerettsarbeid for halvtanna år sidan.

