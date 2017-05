Brasil erklærer at zikakrisa er over

Helsedepartementet i landet har informert Verdshelseorganisasjonen (WHO) at talet på tilfelle av zika og fosterskaden mikrokefali har gått ned i heile Brasil. Mellom januar og april i år vart det registrert 7.900 tilfelle, mot 170.500 tilfelle i same periode i fjor.

I november melde WHO at zikautbrotet ikkje lenger vart rekna som ei internasjonal akutt helsekrise, sjølv om viruset framleis vart sett på som ein trussel.

Zikaviruset blir knytt til alvorlege fosterskadar, blant anna mikrokefali, som inneber at barn blir fødde med underutvikla hovudskallar. Viruset blir spreidd med mygg og har ramma Brasil og mange andre latinamerikanske land hardt.

