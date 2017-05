Corbyn vil ha fredsminister

Crobyn presenterte forslaget i ein tale for tankesmia Chatham House i London fredag, ifølgje BBC.

Labour-leiaren sa han ikkje er pasifist og erkjente at militærmakt kan vere nødvendig som ein siste utveg. Samtidig hevda han at både Storbritannia og USA har ført ein politikk som har vore basert på å «bombe først og snakke etterpå».

Corbyn skulda òg den britiske statsministeren, Theresa May, for å vere for opptatt av å blidgjere Trump-regjeringa i USA.

Labour ligg så langt dårleg an på meiningsmålingane før parlamentsvalet i Storbritannia i juni.

