Noreg og JOWST til Eurovision-finalen

Også Bulgaria, Kviterussland, Kroatia, Ungarn, Danmark, Israel, Romania, Nederland og Austerrike var blant dei ti som vart ropt opp etter semifinalen torsdag kveld.

Den norske låten «Grab The Moment» har tekst av Jonas McDonnell og er komponert av Joakim With Steen, som går under namnet JOWST. Vokalist er Aleksander Walmann.

– Dette er det sjukaste eg nokon gong har følt på kroppen, kommenterte Walmann via NRKs pressekontakt frå «green room» etter framføringa.

– Det gjekk heilt fantastisk bra. Alt stemte! sa Steen.

Finalen går av stabelen klokka 21 norsk tid laurdag. Fjorårsvinnar og arrangør Ukraina er direkte kvalifisert saman med «dei fem store» i EBU – Storbritannia, Italia, Spania, Tyskland og Frankrike.

Italia er den klare favoritten, ifølgje spelselskapa. Francesco Gabbani framfører «Occidentali's Karma», og med seg på scena har han ein dansar i gorillakostyme.

