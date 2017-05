Ny studie: Snus aukar ikkje faren for bukspyttkjertelkreft

Risikoen for at ein blir ramma av den dødelege krefttypen er like låg for snusarar som ikkje-snusarar, seier epidemiologi-professor Cecilia Magnusson ved Karolinska institutet til Expressen.

Observasjonsstudien har følgt over 400.000 menn over tid og sett på ulike dødsårsakar. Dei har også sett på tidlegare studiar og komme fram til at når ein følgjer utviklinga over lengre tid, forsvinn samanhengen ein har sett i andre studiar. Om ein har snusa lenge eller snusar veldig mykje, ser heller ikkje ut til å spele inn.

Studien inneber likevel ikkje at det er risikofritt å snuse. Same forskarteam har tidlegare funne ein tydeleg samanheng mellom snusing og auka fare for å få diabetes type 2, og dei seier tydeleg at gravide ikkje bør snuse.

Giske Ursin i Kreftregisteret seier til NRK at det er gode nyheiter om det faktisk er slik at snus ikkje aukar risikoen for kreft i bukspyttkjertelen.

– Men uavhengig av denne studien er snus framleis ikkje helsebringande produkt, så det beste er å unngå det.

