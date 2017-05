Trump: Ingen avtale mellom meg, mitt team og Russland

I eit intervju med TV-kanalen NBC News seier Trump at han selde ein bygning til ein russar for mange år sidan og arrangerte Miss Universe i Moskva for fleire år sidan. No har han ingen forbindelsar til Russland, seier han og legg til at han ikkje har fått lån frå Russland eller har eigedom der.

– Eg er ikkje involvert i Russland. Ikkje lån, ikkje noko, seier han.

Intervjuet kjem få dagar etter at Trump gav FBI-sjef James Comey sparken midt under etterforskinga av de påståtte forbindelsane mellom Trump-medarbeidarar og Russlands innblanding i presidentvalet.

Trump legg til at russarane ikkje påverka stemmegjevinga i USA, sjølv om folk ser ut til å tru det.

– Dersom Russland eller nokon andre prøver å påverke våre val, synest eg det er frykteleg, og eg vil komme til botns i det og sørgje for at det aldri skjer, seier han, same dag som han underskreiv ein presidentordre for å nedsette ein kommisjon som skal granske nettopp påstandane om valfusk.

