WHO: Nytt utbrot av ebola i Kongo

Dødsfallet er registrert i eit avsidesliggjande skogområde i provinsen Bas-Uele nordaust i landet, ved grensa til Den sentralafrikanske republikken, opplyste WHO fredag.

På Twitter opplyser WHO at éin person er død, mens nyheitsbyrået AFP, som òg viser til WHO, melder om tre døde.

Dødsfalla er registrerte sidan 22. april, ifølgje AFP.

Guinea, Liberia og Sierra Leone var dei tre landa som var hardest ramma av ebolaepidemien i 2014. Tusenvis av menneske døydde.

I Kongo kravde den dødelege sjukdommen 49 liv same året, ifølgje offisielle tal. Utbrotet kom likevel raskt under kontroll. Det hadde ingen ting å gjere med utbrotet i Vest-Afrika, ifølgje ekspertar.

Ebolaviruset vart registrert for første gong i Kongo i 1976. Sidan har det vore sju ebolautbrot i landet, opplyser helsestyresmaktene i USA.

Sidan utbrotet i 2014 er det utvikla ein eksperimentell vaksine mot ebola, som er testa ut på tusenvis av menneske i mellom anna Guinea.

Ifølgje WHO kan vaksinen brukast i nødstilfelle.

For litt over eitt år sidan, i mars 2016, erklærte WHO at ebola ikkje lenger var ein ekstraordinær helsetrussel i Vest-Afrika.

Nitti prosent av dei som blir smitta av ebola, døyr av sjukdommen. Han spreier seg til menneske frå flaggermus og aper.